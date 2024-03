Ascolti tv, ‘Doc’ chiude in bellezza e sfiora il 30% di share

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – ‘Doc – Nelle Tue Mani 3’ chiude in bellezza con 5.570.000 telespettatori e il 29,6% di share regalando a Rai1 la vittoria della prima serata di ieri. Su Canale 5 ‘Grande Fratello’ ha registrato invece 2.126.000 telespettatori con il 15,2% e Tv8 ha guadagnato il terzo posto con l’incontro di Europa League Milan-Slavia Praga, visto da 1.648.000 telespettatori con il 7,9% di share.

Appena fuori dal podio Italia 1 con ‘Le Iene presentano: Inside’, che ha conquistato 1.029.000 telespettatori con il 6,5% di share, mentre Retequattro con ‘Dritto e Rovescio’ ne ha raccolti 883.000 con il 5,6%. La7 con ‘PiazzaPulita’ ha segnato il 4,8% e 722.000 telespettatori e Rai3 con ‘Splendida Cornice’ ne ha interessati 690.000 con il 3,68%. Sul Nove ‘Only Fun – Comico Show’ ha totalizzato 579.000 telespettatori con il 2,9% mentre Rai2 con ‘Greta’ chiude la classifica del prime time di ieri con 346.000 telespettatori e l’1,7% di share.

L’access vede Rai1 in testa con ‘Cinque Minuti’ (4.775.000 telespettatori, share 23,2%) e, a seguire, ‘Affari tuoi’ (5.674.000 telespettatori, share 26,2%, mentre ‘Striscia la notizia’ su Canale 5 si è fermato a 2.947.000 telespettatori con il 13,6% di share. Anche nel preserale Rai1 domina la vetta della classifica con ‘L’Eredità’ che ha segnato il 26,5% di share e 4.520.000 telespettatori contro i 2.414.000 e il 18,4% di share di ‘Avanti un altro!’ su Canale 5.

Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 vede, nell’intera giornata, la Rai con 2.839.000 telespettatori e il 32,3% e Mediaset con 2.401.000 e il 27,4%, mentre in prima serata la Rai sale al 33,8% con 7.218.000 telespettatori e Mediaset scende al 22,9% con 4.893.000 telespettatori.

“Volevo tutti in primo piano, tutti quelli che hanno regalato il loro talento a questo progetto gigantesco che ha monopolizzato la nostra vita negli ultimi 5 anni e l’ha resa sicuramente migliore”. Comincia così il lungo post che Luca Argentero, protagonista di ‘Doc – Nelle tue mani’, dedica al grandissimo successo della fiction. “Nessuno di noi, nessuno di quel gruppo iniziale si aspettava quella prima ondata d’affetto – scrive Argentero, che pubblica un insieme di scatti sul set – mentre eravamo tutti barricati in casa a proteggerci da qualcosa che non vedevamo, noi raccontavamo una storia fatta di contatto tra esseri umani, di empatia”.

Ricordando il periodo della pandemia, l’attore torinese aggiunge: “Ci dicevano di stare lontani e noi ci abbracciavamo ancora più forte. Poi abbiamo provato a raccontare il virus, gli unici (correggetemi se sbaglio) a farlo e, a mio modesto parere, a riuscirci. Abbiamo sofferto, abbiamo perso degli amici, abbiamo pianto, come d’altronde tutti in quel periodo…Poi ci siamo tolti le mascherine, i pass e le paure e abbiamo tentato, ancora una volta, di ricordare a tutti che l’amore è invincibile. Il denaro, gli interessi, la morte stessa, nulla possono contro la luce portata dalla passione sincera nei confronti della vita e dell’essere umano”.

Argentero chiude con un ringraziamento, e con qualche – velatissimo – spoiler sul futuro della serie: “Grazie amici, colleghi, compagni di viaggio, abbiamo creato un mondo di cui sono molto orgoglioso. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e supportato: ogni grammo del vostro affetto ha asciugato le nostre lacrime e il nostro sudore. Il futuro è tutto da scrivere. L’amore sarà sempre protagonista. Doc, nelle tue mani il futuro fa un po’ meno paura”, conclude.