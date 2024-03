Abruzzo: Todde, ‘sfilata di ministri perché Marsilio non ha niente da dire’

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – “Quello che mi colpisce dell’Abruzzo è vedere questa sfilata di ministri che non parlano mai dei problemi reali ma si lanciano in promesse di infrastrutture mirabolanti, cose che accadranno magicamente negli ultimi giorni della campagna elettorale”. Così Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, ospite a L’Aria che Tira su La 7.

“Se Marsilio ha governato così bene ha veramente bisogno della corazzata a sostegno? Se avesse governato bene – continua Todde – avrebbe lui delle cose da dire ai cittadini, non avrebbe bisogno di tutte queste promesse che servono solo ad alimentare la fine della campagna elettorale”.