8 marzo: ‘Donne dell’Arte’, celebrata al Quirinale la Giornata internazionale della Donna

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – È stata celebrata al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Giornata internazionale della Donna, quest’anno dedicata a: “Donne dell’Arte”. La cerimonia, aperta dalla proiezione di un video di Rai Cultura dal titolo “Lavinia e Artemisia, donne pittrici del ‘600”, è stata condotta da Teresa Saponangelo.

Sono intervenute, portando la loro testimonianza, Etta Scollo, cantautrice; Francesca Cappelletti, storica dell’arte, direttrice della Galleria Borghese; Helena Janeczek, scrittrice; Chiara Capobianco, street artist; e Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità.

Teresa Saponangelo ha letto brani tratti da “Una stanza tutta per sè” di Virginia Woolf e da uno scritto di Carla Accardi. Nel corso della cerimonia sono stati eseguiti i brani musicali dal titolo: “Ho eletto l’amore a mio rifugio”, testo di Mascha Kalèko, musica di Etta Scollo; “Cantanotte” e “Donna vita libertà”. La celebrazione si è conclusa con l’intervento del Presidente Sergio Mattarella. Erano presenti i presidenti della Camera, Lorenzo Fontana; del Consiglio, Giorgia Meloni; della Corte costituzionale, Augusto Antonio Barbera; e il vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. Al femminile, come di consueto, la Guardia d’Onore del Palazzo del Quirinale.