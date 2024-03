Ucraina: Mosca, ‘distrutti nella notte 6 droni di Kiev’

Mosca, 7 mar. (Adnkronos) – I sistemi di difesa aerea russi hanno neutralizzato sei droni ucraini che tentavano di attaccare obiettivi in ​​tre regioni della Russia centrale. Lo ha riferito il Ministero della Difesa, precisando che “i sistemi di difesa aerea di servizio hanno intercettato un veicolo aereo senza pilota ucraino sul territorio della regione di Kursk e cinque Uav sono stati distrutti sui territori delle regioni di Bryansk (3) e Tula (2)”.

Il ministero della Sicurezza Regionale della Regione di Tula ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito nell’attacco e che non vi è stata alcuna distruzione di infrastrutture. Secondo il governatore della regione di Bryansk, Alexander Bogomaz, i droni sono stati distrutti nel distretto di Klintsovsky e nel distretto urbano di Novozybkovsky, e anche qui non ci sono state vittime o danni.