Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Oggi è accaduto un fatto importante, insieme ai leader politici di opposizione abbiamo proposto una legge di iniziativa popolare per rilanciare il salario minimo. Raccoglieremo insieme a voi le firme in tutta Italia e sfidiamo il governo a continuare a dire no di fronte alle migliaia di firme che raccoglieremo”. Così Elly Schlein a Pescara con Luciano D’Amico e Stefano Bonaccini.