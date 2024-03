Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Oggi Elly Schlein ha annunciato, assieme agli altri leader dell’opposizione, che torneremo a raccogliere le firme per il salario minimo. Questa volta lo faremo su una proposta di legge di iniziativa popolare. Le destre non possono continuare a fuggire sull’emergenza salari, devono dirci se per loro un salario inferiore ai 9 euro l’ora è non è sfruttamento”. Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.