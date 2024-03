Russia: Magi (+Eu), ‘Jorit? Facile fare l’antioccidentale in Occidente’

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – “Sono uno di quelli che crede che gli artisti e l’arte debbano essere liberi e mai soggetti a censure. Per questo non voglio dire nulla a Jorit se non che è facile fare l’artista anti-occidentale in Occidente: perché non prova a fare l’artista anti russo nella Russia di Putin? A tutti quegli artisti perseguitati dal regime di Putin che hanno dovuto lasciare la Russia per esercitare liberamente la propria arte voglio ribadire oggi la mia solidarietà e vicinanza”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.