Ncc: Ferrante (Mit), ‘da Consulta impulso importante su tema’

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “I dubbi sollevati dalla Consulta in merito al rilascio di nuove concessioni agli Ncc rappresentano un impulso importante sul tema, che è all’attenzione del Mit. Presso il dicastero è infatti istituito un Tavolo tecnico con i rappresentanti degli Ncc, utile al confronto con la categoria sulle criticità del settore. Dalla Corte Costituzionale arriva un contributo prezioso per il Tavolo, anche alla luce dei rilievi contenuti nell’ordinanza che hanno sottolineato gli effetti di tipo protezionistico dello stop al rilascio di concessioni e la necessità di garantire la libera iniziativa economica all’interno di un mercato efficiente. Continueremo nel lavoro di ascolto delle istanze della categoria, con l’obiettivo di eliminare ogni tipo di stortura e garantire, in ultima istanza, la più ampia qualità dell’offerta ai consumatori”. Lo afferma in una nota il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia.