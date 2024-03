Mo: contrammiraglio Lauretti, ‘su drone in Mar Rosso è stato fatto grande lavoro di squadra ‘

Milano, 7 mar.(Adnkronos) – “A bordo della Nave Duilio è impegnata in un’operazione molto sensibile di difesa della linea di comunicazione marittima e del traffico marittimo commerciale vitale per l’Italia; a bordo della nave si fa una sorveglianza completa e si cerca di creare una cornice di sicurezza all’interno della quale le unità mercantili possano navigare senza il rischio di subire azioni malevole da parte dei ribelli Houti. Ciò che è avvenuto in Mar Rosso è stata un’attività di difesa: è stato scoperto un drone ed è stato monitorato con i sensori radar a lunga portata presenti a bordo. Le squadre che fanno servizio 24 ore su 24 a bordo hanno fatto un grande lavoro di team, così come siamo addestrati a fare”. A dirlo è stato Massimiliano Lauretti, contrammiraglio di Stato Maggiore della Marina militare italiana che al Festival del Management in corso a Milano ha ripercorso gli istanti in cui si è deciso di abbattere il drone degli Houthi che sabato scorso, al largo del Mar Rosso, si stava avvicinando pericolosamente al cacciatorpediniere.

Del resto, spiega Lauretti, “per poter arrivare a gestire un’operazione di questo tipo, la nave ha fatto una preparazione a bordo degli apparati e dei sistemi di arma estremamente avanzati. Ha scelto il sistema d’arma migliore da impiegare, ha compreso la situazione e nel momento in cui la minaccia si è concretizzata il comando di bordo l’ha riconosciuta come una minaccia diretta verso l’unità; a quel punto il drone è stato neutralizzato”. Questa azione “ha dimostrato quanto sia fondamentale sia l’addestramento, che la capacità dei team di lavorare insieme, quindi il ‘management’ di questa situazione. L’ampia reattività, che anche in una situazione di rischio e di pericolo permette di essere lucidi, freddi e di adottare le procedure in modo consapevole. In questo ci aiuta sicuramente la tecnologia, ma poi c’è l’uomo che decide e agisce, che in pochi secondi riesce ad avere subito l’intuizione e la chiara percezione di quello che deve fare”.