Mo: Bonelli-Fratoianni, ‘sabato 9 marzo in piazza con la Cgil per la pace’

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – “Sabato 9 marzo io e Angelo Bonelli saremo, con l’Alleanza Verdi-Sinistra, alla grande manifestazione lanciata da Cgil per la pace”. Così Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio.

Con lui, Angelo Bonelli che conferma: “Saremo in piazza per dire che bisogna cominciare a lavorare per la pace e non rassegnarsi a questa politica disgraziata del riarmo a tutti i costi. Questo per noi è un elemento fondamentale, su questo noi vogliamo lavorare”, dice il co-portavoce di Europa Verde.