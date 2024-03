Se con undici assunzioni grazie all’ultimo concorso bandito, l’Unità Operativa Complessa di Anestesia ha recuperato un contingente di forze adeguato a ridare slancio, stesso discorso non appariva possibile riguardo l’Uoc Pronto Soccorso dell’ospedale ‘San Pio’, dove la procedura concorsuale conclusa lo scorso autunno aveva portato a quattro assunzioni, rispetto alle sei preventivate, ritenute assolutamente necessarie; adesso il tesoretto maturato, in termini di professionisti medici da impegnare nel reparto giocoforza maggiormente preso d’assalto, è stato sottoposto a parziale erosione, sia per le dimissioni volontarie di un medico di medicina d’emergenza già in forza al reparto, che per la scelta del tempo parziale lavoro per un altro professionista.

