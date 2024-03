Inchiesta Perugia: Caretta (Fdi), ‘non confondere libertà stampa con dossieraggi’

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Confondere libertà di stampa e attività di dossieraggio è l’ennesima mistificazione a danno dei cittadini e contro il Governo. Stanno emergendo atti gravissimi sulle cui responsabilità occorre fare chiarezza in tempi rapidi. Non stiamo parlando di violazione della privacy delle persone, che sarebbe già di per sé un atto grave, ma di concreti attentati ai valori fondanti della democrazia, sui cui autori e mandanti non bisogna lasciare nessuna zona d’ombra. Al ministro Guido Crosetto va l’indubbio merito di aver avviato un’operazione fondamentale per fare chiarezza su quella che rischia di essere una pagina buia della nostra democrazia”. E’ quanto dichiara Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia.