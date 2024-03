Forse in questo momento non è il caso di avventurarsi in discorsi che potrebbero sembrare inutili e nemmeno guardare oltre quel secondo posto consolidato grazie al successo raccolto contro il Foggia. La distanza di sette punti dalla vetta, quando al termine della stagione regolare mancano ormai appena nove giornate, potrebbe suggerire a tutti di non sprecare troppe energie nervose dietro propositi di rimonta che poggiano su basi poco solide.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia