Bce: Cottarelli, ‘avrebbe dovuto già tagliare tassi ma ‘colombe’ hanno perso credibilità’

Milano, 7 mar. (Adnkronos) – “Sull’inflazione, io credo che la Bce dovrebbe tagliare i tassi; anzi, avrebbe dovuto farlo già a gennaio; del resto, l’inflazione, misurata sui 12 mesi, è ancora più alta del 2% e se si va a calcolare, nell’area dell’euro, il tasso di inflazione negli ultimi sei mesi, al netto della stagionalità rapportato ad anno, i prezzi stando viaggiando una velocità intorno allo 0,6% per l’inflazione headline e core inflation dell’1,5%. Quindi stiamo già viaggiando ad una velocità inferiore al 2%. E allora, perché la Bce non è più coraggiosa? Perché, temo, le cosiddette colombe hanno perso credibilità”. Così Carlo Cottarelli, ex commissario straordinario di governo per la spending review, intervenendo al Festival del Management, in corso a Milano.

“Nel 2021 e 2022 -ricorda Cottarelli- le cosiddette ‘colombe’ hanno perso credibilità dicendo che l’inflazione non era un problema e che non c’era bisogno di aumentare i tassi di interesse. E ora i falchi hanno buon gioco a dire ‘vi eravate sbagliati prima, adesso ascoltate noi’. Altrimenti -conclude- forse i tassi sarebbero già scesi”.