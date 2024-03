Alla fine, l’assessore Luigi Ambrosone si è dovuto arrendere: la fermata ipotizzata a via Paolella degli autobus extraurbani non ci sarà, troppe le insidie per l’incolumità dei passeggeri – studenti soprattutto – su quell’arteria a scorrimento veloce. E, ieri mattina, nel corso di un vertice con collegi consiglieri e tecnici, l’assessore ha dovuto ammainare bandiera: i tecnici non gli avrebbero mai espresso un parere favorevole.

