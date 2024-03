Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Sono venuta qui 5 volte, abbiamo fatto 35 comuni soprattutto nelle aree interne. Siamo andati con l’umiltà dell’ascolto per costruire insieme le risposte che ci servono”. Così Elly Schlein a Pescara con Luciano D’Amico e Stefano Bonaccini. “Luciano D’Amico è una persona per bene, lo abbiamo scelto per competenza e non per appartenenza come Marsilio scelto da Meloni che in questi anni ha risposto agli interessi del partito e non a quella della regione”.