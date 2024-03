Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Avanti Repubblicani, avanti Donald Trump, avanti col cambiamento! Nel 2024 si svolta, negli Usa e in Europa”. E’ quanto scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando la vittoria di Donald Trump in 14 Stati per le primarie americane del Super Tuesday.