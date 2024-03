Sicurezza stradale: Ghirra (Avs), ‘propaganda di Salvini sta distruggendo Codice’

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – “La Camera ha iniziato l’esame degli emendamenti alle modifiche al codice della strada, un provvedimento che limita il potere dei Comuni e disincentiva l’utilizzo dei mezzi di mobilità dolce, piuttosto che intervenire per garantire la sicurezza stradale. Davanti al parere negativo su tutti gli emendamenti, le opposizioni hanno ieri deciso per protesta di non partecipare al voto e la maggioranza non è andata sotto per un solo voto, visto che il numero legale era di 103 e loro erano presenti in 104: una maggioranza sbandata sta distruggendo il Codice per la propaganda di Salvini”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Trasporti della Camera Francesca Ghirra.