Russia: esplosione in centrale termica a Tuva, 1 morto e 23 feriti

Mosca, 6 mar. (Adnkronos) – E’ di un morto e 23 feriti il bilancio delle vittime di un’esplosione e dell’incendio che si sono verificati in una centrale termica nella città di Shagonar, nella Repubblica russa di Tuva. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Tass, aggiungendo che migliaia di cittadini sono senza riscaldamento. Circa 15 persone sono state ricoverate in ospedale con ustioni e altre ferite, sei sarebbero in gravi condizioni.

L’esplosione nella città della Siberia meridionale è stata segnalata alle 8,49 ora locale. Non è chiaro cosa l’abbia causata.