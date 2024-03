Como: giovane accoltellato dopo lite in discoteca, questore sospende licenza a locale

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Il questore di Como, Marco Calì, ha disposto la sospensione per 10 giorni dell’attività di una discoteca di via S. Abbondio 7, in città. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei fatti avvenuti nella notte tra il tra il 2 ed il 3 marzo scorsi, quando un giovane è stato gravemente ferito a coltellate, in prossimità del locale a seguito di una lite. Trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna, era stato operato e mantenuto in terapia intensiva con prognosi riservata.

Gli accertamenti degli investigatori hanno successivamente permesso di identificare due giovani avventori, di cui uno minorenne, ritenuti responsabili dell’aggressione. I ragazzi avrebbero inizialmente avuto una lite all’interno del locale, poi proseguita all’esterno. Il più grande dei due, maggiorenne, era stato arrestato in flagranza e poi trasportato al carcere del Bassone di Como, mentre il più giovane, minorenne, era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e poi trasportato al Cpa di Milano.

Il provvedimento odierno è stato pertanto motivato dallo stato di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica connesso allo svolgimento delle serate nella discoteca ed è finalizzato a prevenire ulteriori condotte violente. Già il 7 giugno scorso il Questore di Como aveva adottato un provvedimento analogo, a seguito di una lunga serie di episodi avvenuti all’esterno della discoteca, nel vicino parcheggio e nelle aree limitrofe. Il provvedimento era stato adottato dopo i gravi fatti che si erano verificati al termine della serata del 28 maggio precedente, in cui parecchi giovani, in gran parte ubriachi, all’uscita dalla discoteca si erano riversati in strada, dando origine ad una rissa che aveva coinvolto un centinaio di soggetti.