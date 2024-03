Settimana diversa dalle altre per il Benevento. Nell’aria si avverte la sensazione di poter riscrivere il finale di questo campionato e la Strega vuole provare a sfruttare al massimo la serie di impegni ravvicinati per aumentare la pressione sulla capolista Juve Stabia. Non spaventano le partite concentrate nel giro di poco tempo; tutt’altro, vengono prese come un’opportunità perché in pochi possono contare sul ventaglio di soluzioni di cui di spone Auteri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia