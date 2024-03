Sembrava ormai pronto a conquistare ancor di più la Serie C da protagonista, complice l’approdo in una delle squadre più attrezzate del girone. La certezza assoluta della categoria che incrocia il tecnico con quel credo tattico estremamente offensivo: una combinazione letale annunciata ma che, che fino ad ora, non è mai riuscita a far brillare il percorso di Ernesto Starita e quello del suo Benevento in simbiosi, in linea con le aspettative.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia