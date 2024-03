«Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale di San Giorgio del Sannio e la vicenda giudiziaria che vede coinvolto l’ex sindaco Ciampi lascia una traccia amara sul percorso dell’intera amministrazione ed al tempo stesso ingenerosa versi chi ha profuso, nell’ambito delle deleghe esercitate, un impegno costante, coraggioso, onesto e trasparente. Non compete a me il giudizio. Sarà la Magistratura ad accertare eventuali responsabilità penali in una vicenda che ha, comunque, prodotto traumi profondi tra gli amministratori e nell’intera comunità cittadina”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia