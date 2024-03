Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – “L’escalation bellica non è un’ipotesi remota ma molto concreta e per questo la nostra risoluzione propone che la missione Aspides non venga autorizzata. E’ necessaria un’azione rigorosa e incessante, diplomatica e politica, che deve diventare la nostra ossessione: la guerra non può essere l’unico orizzonte in Medio oriente e ovunque”. Così la capogruppo Avs alla Camera Luana Zanella durante il dibattito sulle missioni internazionali.