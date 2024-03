Bene l’amministrazione, persino bravo l’assessore Rosa: il Comune il suo ruolo di vigilanza lo ha svolto efficacemente, di più non poteva fare in merito alle esalazioni malsane. Anzi, no. Qualcosa avrebbe potuto fare: un’informativa più tempestiva sarebbe servita a tranquillizzare i cittadini che, se avessero avuto modo di conoscere per tempo l’analitica relazione illustrata dall’assessore all’ambiente nel consiglio di ieri, sicuramente sarebbero stati meno in apprensione per i miasmi che in alcuni periodi dell’anno – le prime segnalazioni risalgono al 2020 – ammorbano alcune zone della città.

