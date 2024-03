Lombardia: Terzi, ‘impegno per semplificare e digitalizzare prezzario lavori pubblici’

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha approvato l’aggiornamento annuale 2024 del prezzario regionale dei lavori pubblici. “L’edizione 2024 -evidenzia l’assessore Terzi- costituisce la prima fase del passaggio verso la nuova struttura del Prezzario che stiamo sviluppando attraverso un accordo di collaborazione col Politecnico di Milano. A partire dall’aggiornamento 2025 sarà infatti disponibile la piattaforma digitale regionale relativa al prezzario, così da semplificare e ottimizzare i compiti delle stazioni appaltanti e dei professionisti. La struttura del prezzario 2024 è stata impostata in coerenza con i requisiti della futura piattaforma regionale”.

“Siamo al lavoro, dunque, per compiere un processo di digitalizzazione e innovazione utile alle pubbliche amministrazioni e alle imprese, come condiviso con tutti i soggetti pubblici interessati e le associazioni di categoria”, conclude Terzi.