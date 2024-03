Inchiesta Perugia: Lotito, ‘si confonde strumentalmente piano politico da fatti personali’

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Floridi? E’ amico di tutto il mondo, di tutti i presidenti di Serie A, non solo di Lotito. Si confonde strumentalmente il piano politico dai fatti personali che non hanno nulla a che vedere”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito al Tg1 parlando dell’inchiesta dossieraggio.

“La Lazio ed il sottoscritto non c’entrano nulla e il primo che si azzarda ad accostare il mio nome a questa vicenda ne risponderà nei termini di legge”, ha poi aggiunto il presidente della Lazio a Skysport24 a pochi minuti dalla sfida di Champions in casa del Bayern Monaco. “Il mio nome è usato come cassa di risonanza, fa audience, ma non sono mai entrato nella vicenda, non ho nemmeno la conoscenza dei fatti”, ha aggiunto il numero uno del club biancoceleste. “Sono stato chiamato perché alcune persone, compreso Emanuele Floridi, con il quale ho un rapporto come tutti i presidenti di Serie A e B e con lo stesso Gravina, l’ho conosciuto da lui. Sono stato chiamato e sono andato subito senza avvalermi delle mie prerogative da parlamentare perché non ho nulla da nascondere”.