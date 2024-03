F1: caso Horner, colloqui tra Team principal e manager Verstappen ‘sono andati bene’

Londra, 5 mar. (Adnkronos) – Il team di Formula 1 della Red Bull tornerà sotto i riflettori mercoledì quando la sua superstar Max Verstappen affronterà i media per il Gran Premio dell’Arabia Saudita di questo fine settimana. Il tre volte campione del mondo, il cui padre, Jos, ha affermato che la Red Bull “esploderà” se il caposquadra Christian Horner non verrà rimosso dal suo incarico, risponderà alle domande mercoledì a Jeddah. Verstappen, 26 anni, non apparirà nella conferenza stampa ufficiale della Fia per l’anteprima del secondo Gp della stagione di Formula 1, ma dovrà affrontare delle domande – come da suoi normali compiti con i media – nella suite dell’ospitalità della Red Bull.

Horner, che si ritiene sia attualmente a Dubai con la moglie Geri, tornerà al muretto dei box della Red Bull per le prove giovedì. Sarà inoltre presente insieme ad altri direttori di team di F1 in una conferenza stampa della Fia tra le sessioni di prove libere sul circuito di Jeddah. Horner, 50 anni, ha avuto un colloquio con il manager di Verstappen Raymond Vermeulen a Dubai lunedì. Né Max né suo padre erano presenti al vertice che ha avuto luogo dopo che Verstappen Snr ha affermato che la Red Bull “è in pericolo di essere fatta a pezzi”.

Una fonte ha detto all’agenzia di stampa PA che le discussioni tra Horner e Vermeulen “sono andate bene”. Le tensioni all’interno della squadra si allenteranno in Arabia Saudita, con Verstappen Snr assente mentre partecipa a un rally in Belgio. La vittoria di Verstappen in Bahrain è stata oscurata dalle continue polemiche che circondano Horner. Dopo la gara Horner si è detto “assolutamente fiducioso” che sarebbe rimasto come capo della Red Bull per il resto della stagione. Horner è stato sottoposto ad un intenso esame nelle ultime settimane a seguito delle accuse mosse contro di lui da una collega. Ha sempre negato le accuse. Verstappen ha vinto 18 delle ultime 19 gare di F1 ed è il favorito per ottenere un’altra vittoria sabato sera, nonostante le polemiche in corso sulla Red Bull.