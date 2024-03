È stata predisposta giovedì scorso la prima delibera di liquidazione per 50 dipendenti comunali in servizio per un importo complessivi di euro 333.940,07. Trattasi di creditori privilegiati, dopodiché saranno pagati i crediti vincolati. Lo ha assicurato l’assessore Maria Carmela Serluca, che in consiglio è intervenuta, quale parte politica, in sostituzione del presidente dell’Organo straordinario di liquidazione cui i gruppi di opposizione si erano rivolti per chiarimenti in ordine al dissesto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia