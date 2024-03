Codice strada: Pd, ‘maggioranza salva per miracolo, numero legale per un voto’**

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “La maggioranza è salva per miracolo. Per un solo voto hanno ottenuto il numero legale”. Lo sottolinea il responsabile d’aula del Pd, Andrea Casu, che segnala quanto “la scelta delle opposizioni di ritirare la tessera, e quindi di non partecipare al voto, è stata una decisione per protestare contro i pareri del governo, tutti negativi, alle proposte di emendamento del primo articolo del nuovo codice della strada. Su 400 deputati la maggioranza – conclude – ha ottenuto solo 103 voti”.