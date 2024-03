Conseguito l’obbiettivo previsionale relativo agli incassi da multe per violazioni Codice della Strada, proventi derivanti da pagamenti ‘volontari’, senza avvio di contenzioso.

Il conto denominato “Rendiconto Complessivo Codice della Strada” che rappresenta il totale dei proventi incassati per violazioni al codice della Strada dai tre agenti contabili, riscossi dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre dello stesso anno, è stato tale da corrispondere ad un ammontare complessivo di 182.751,67 euro versati in tesoreria, con apposite reversali.

