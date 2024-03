Nomine: ecco le delibere decise in Cdm

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Sul fronte nomine, il Consiglio dei ministri riunito oggi a Palazzo Chigi ha deliberato: su proposta del presidente Giorgia Meloni, la nomina dell’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia a componente per la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi; su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, la limitazione del collocamento fuori ruolo presso il collegio dei sindaci dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del dottor Danilo Giovanni Festa, dirigente di prima fascia del ministero, e il conferimento allo stesso dell’incarico di Capo del Dipartimento per l’innovazione, l’amministrazione generale, il personale e i servizi, e dell’incarico ad interim di Capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del ministero al dottor Alessandro Lombardi, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero. Lo si apprende dalla nota diramata al termine del Cdm.