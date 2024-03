Mo: Oms, ‘gravi livelli di malnutrizione nei bambini di Gaza’

Gaza, 4 mar. (Adnkronos) – “Gravi livelli di malnutrizione, bambini che muoiono di fame, grave carenza di carburante, cibo e forniture mediche, edifici ospedalieri distrutti”. Li ha riscontrati Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, dopo aver visitato gli ospedali di al-Awda e Kamal Adwan nel nord di Gaza durante il fine settimana.

“La situazione all’ospedale Al-Awda è particolarmente spaventosa, poiché uno degli edifici è distrutto”, ha scritto su X il capo dell’Oms. “L’ospedale Kamal Adwan è l’unico ospedale pediatrico nel nord di Gaza ed è sopraffatto dai pazienti. La mancanza di cibo ha provocato la morte di 10 bambini. La mancanza di elettricità rappresenta una seria minaccia per la cura dei pazienti, soprattutto in aree critiche come l’unità di terapia intensiva e l’unità neonatale”.

Ghebreyesus ha affermato che l’Oms è riuscita a fornire 9.500 litri di carburante a ciascun ospedale e alcune forniture mediche essenziali. “Facciamo appello a Israele affinché garantisca che gli aiuti umanitari possano essere consegnati in modo sicuro e regolare. I civili, in particolare i bambini, e il personale sanitario necessitano immediatamente di maggiori aiuti. Ma la medicina chiave di cui tutti questi pazienti hanno bisogno è la pace. Cessate il fuoco”, ha concluso.