Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Noi sosteniamo tutte le misure a fianco delle popolazioni colpite dalle guerre: siamo impegnati anche oggi per il cessate il fuoco in Medio Oriente, con una nostra delegazione a Rafah. La missione nel Mar Rosso rischia di aumentare il livello del conflitto soprattutto se si autorizzerà l’attacco alle basi nello Yemen. Per questo non voteremo una missione che autorizza attacchi militari”. Così Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.