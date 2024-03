Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, è stato avvistato ieri mattina a Pietrelcina. Il tecnico arrivato in auto in città ha fermato alcuni residenti e chiesto indicazioni per raggiungere i luoghi di Padre Pio e l’olmo delle stimmate a Piana Romana.

