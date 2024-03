Lavorare Senza Barriere: QuoJobis Apre Le Porte all’Inclusione Con Categorie Protette.it

(Adnkronos) – Quojobis lancia Categorie Protette (/) e si impegna nella sfida all’inclusione lavorativa: fondamentale passo in avanti verso un ambiente di lavoro più equo e accessibile.

Milano, 04 Marzo 2024 – QuoJobis, società leader nei servizi di ricerca e selezione del personale, all’interno del progetto “Madison Grace”, annuncia il lancio del sito , dedicato alla valorizzazione e promozione dell’inclusione lavorativa.

Con questo progetto, QuoJobis si impegna a offrire soluzioni personalizzate e consulenza alle aziende che desiderano creare un ambiente di lavoro aperto e inclusivo, in linea con i principi di Equality&Inclusion.

Un team dedicato alle Categorie Protette

Il team interno di Madison Grace, composto da professionisti esperti nella gestione delle Categorie Protette, offre servizi specializzati nella Ricerca e Selezione di profili appartenenti a queste categorie, supportando le aziende nella creazione di piani di inclusione su misura.

Le trasformazioni in atto nel tessuto sociale rendono sempre più urgente l’adozione di una gestione inclusiva della diversità e le aziende che comprendono il valore di questa opportunità possono ottenere numerosi vantaggi, tra cui:

●Migliore accesso ai talenti: l’inclusione amplia la platea di candidati, permettendo alle aziende di individuare i migliori profili per ogni posizione.

●Aumento della produttività e dell’innovazione: un ambiente di lavoro inclusivo favorisce la collaborazione, lo scambio di idee e la creatività, determinando una maggiore produttività e innovazione.

●Miglioramento dell’ employer branding: le aziende che si impegnano per l’inclusione sono più attrattive per i talenti, migliorando la loro reputazione sul mercato.

Quojobis, attraverso la divisione Categorie Protette di Madison Grace, propone alle aziende una serie di servizi mirati a promuovere l’inclusione lavorativa:

●Consulenza: il team di esperti di Madison Grace collabora con le aziende per analizzare le loro esigenze e sviluppare piani di inclusione personalizzati.

●Formazione: vengono organizzati interventi formativi per sensibilizzare i dipendenti sull’importanza dell’inclusione lavorativa e diffondere una cultura basata sull’accessibilità, la valorizzazione della diversità, l’equità e il rispetto delle persone.

●Ricerca e Selezione: il team di Madison Grace si occupa della ricerca e selezione di profili appartenenti alle Categorie Protette, attreverso un processo accurato e trasparente.

Il sito web CategorieProtette.it, UNICO in Italia ad essere interamente dedicato alle offerte di lavoro per persone appartenenti alle categorie protette, raccoglie attualmente oltre 40.000 profili aggiornati.

Si tratta di un importante strumento per le aziende che desiderano ampliare la loro ricerca di talenti e per i candidati che cercano nuove opportunità lavorative.