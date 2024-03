Governo: Cdm, ok a ratifica convenzione anti-evasione con Kosovo

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge per la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.

La Convenzione, informa Palazzo Chigi nella nota diramata post-Cdm, disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie tra Italia e Kosovo e prevede i presupposti giuridici utili alla eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi attraverso la definizione di una equa ripartizione della materia imponibile.

La Convenzione, con carattere bilaterale, costituirà il quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici interessati ad operare tra l’Italia ed il Kosovo. Per quanto riguarda gli operatori economici italiani, lo strumento normativo in esame crea per loro condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata e tutela gli interessi generali rientranti nella competenza dell’Amministrazione finanziaria italiana, attraverso l’adozione dei più recenti standard internazionali in materia di cooperazione tra amministrazioni fiscali, includendo anche alcuni dispositivi normativi derivanti dal progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) in tema di contrasto a fenomeni di elusione fiscale e spostamento artificioso delle basi imponibili.