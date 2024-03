Governo: Cdm, ok a dlgs su impianti portuali per raccolta rifiuti navi

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato, in esame definitivo, “un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari”. Lo rende noto Palazzo Chigi nella nota diramata post-Cdm.