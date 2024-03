La riorganizzazione del 118 dell’Asl di Benevento continua a generare preoccupazione e malumori. A seguito della demedicalizzazione delle postazioni di San Bartolomeo in Galdo e di Cerreto Sannita, nelle aree interne del Fortore e del Titerno non è più possibile disporre di una ambulanza equipaggiata con medico e infermiere. Negli interventi gravi in codice rosso bisogna attivare separatamente l’automedica per l’assistenza con il medico e l’ambulanza per il trasporto del paziente.

