L’ostinazione dei ladri che perseverano nei loro blitz, nella loro delinquenziale azione nonostante il plus di rinforzi che è stato ordinato dalle forze dell’ordine. Proprio al fine di contrastare i fenomeni predatori. È stato un sabato sera particolarmente agitato in quel di Airola, realtà che già da un paio di mesi è investita da una ondata massiccia di furti nelle abitazioni. Ladri in azione con un flex, pronti ad avere la meglio anche sulle inferriate poste a protezione di balconi e finestre. È accaduto in una villetta sita a pochi passi dal centro abitato di Airola.

