Ucraina: Gb, ‘a febbraio nuovo record vittime russe’

Londra, 3 mar. (Adnkronos) – Il numero medio di vittime russe stimate a febbraio è stato di circa 983 al giorno, segnando il massimo storico dall’inizio della guerra. Lo ha scritto su X il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento di intelligence di oggi. Secondo Londra, l’aumento delle vittime “quasi certamente” riflette “l’impegno della Russia nella guerra di massa e di logoramento. Sebbene costoso in termini di vite umane, l’effetto risultante ha aumentato la pressione sulle posizioni dell’Ucraina in prima linea”.

I dati del ministero della Difesa britannico relativo alle perdite medie giornaliere per l’esercito russo indicano che il numero delle vittime è aumentato costantemente nel 2023, con il numero più alto di perdite medie giornaliere pari a 967 a dicembre. L’offensiva russa su Avdiivka è iniziata nell’ottobre 2023, il che è probabilmente la causa dell’aumento del numero dei militari uccisi alla fine del 2023.

Il ministero della Difesa britannico stima che oltre 355.000 militari russi siano stati uccisi o feriti dall’inizio dell’invasione su vasta scala. Mentre il governo russo non ha rilasciato alcun dato sulle perdite dei suoi militari. Le stime differiscono a seconda della fonte.