Mo: tifoso calcio arrestato in Israele per aver sventolato bandiera palestinese

Tel Aviv, 3 mar. (Adnkronos) – Un tifoso della squadra di calcio Hapoel Umm al-Fahm è stato arrestato e interrogato per aver sventolato una bandiera palestinese durante una partita contro il Maccabi Haifa. Ne dà notizia il Times of Israel, citando la polizia, secondo cui il diciottenne residente a Umm al-Fahm è stato arrestato ieri.

L’uomo, rilasciato con restrizioni dopo essere stato interrogato, ha sventolato la bandiera all’inizio della partita e, secondo la polizia, il suo gesto avrebbe potuto disturbare l’ordine pubblico. Secondo Ynet l’aver sventolato la bandiera palestinese “ha suscitato la rabbia dei tifosi nello stadio”, anche se non si è arrivati a disordini o a episodi di violenza.

Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha elogiato la polizia per aver arrestato il giovane: “Sotto il mio controllo, chiunque alimenti il fuoco e sostenga il terrorismo sarà trattato severamente e con tolleranza zero”.