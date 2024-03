Paleari 6: Parte male sul gran tiro di Millico da fuori, disinnescato con l’aiuto del palo, poi è super su Santaniello. Ancora incerto su Schenetti che lo grazia da due passi. Qualche neo in uscita, decisivo però nel finale: altro clean sheet

Berra 6,5: Qualche difetto in più in fase di costruzione, sporcando palloni utilissimi. Dietro non lascia spazi, blindando la sua zona: non è un caso che il Foggia fatichi, e tanto, nel trovare il fondo. Nel finale respinta che vale un gol

