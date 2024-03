Se il campionato fosse cominciato dal giorno del suo ritorno, il Benevento sarebbe da solo in testa alla classifica. Ora invece deve accontentarsi del secondo posto, ma Gaetano Auteri si è messo in testa di provare a prendere la Juve Stabia, come conferma la terza vittoria consecutiva che consente alla sua squadra di ridurre momentaneamente a quattro i punti di ritardo dalla capolista, impegnata domani sera nel derby con la Casertana. Tra mille sofferenze, la Strega batte il Foggia col minimo scarto e conferma la serie positiva, inaugurata proprio con l’arrivo in panchina del tecnico siracusano: da allora, per i giallorossi dieci risultati utili di fila, con sette vittorie e tre pareggi per un totale di 24 punti che hanno permesso a Ciciretti e compagni di lanciare l’assalto al primo posto.

