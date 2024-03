Italia-Canada: annullato evento Meloni-Trudeau a Toronto**

Toronto, 3 mar (Adnkronos) – E’ stato annullato l’evento organizzato dal governo canadese con Giorgia Meloni e Justin Trudeau a Toronto bloccato da una manifestazione pro Palestina. E’ stato lo stesso primo ministro canadese, si apprende, a raggiungere la premier per comunicargli personalmente la decisione.

Ai due leader era stato impedito dai manifestanti l’ingresso all’edificio dell’Art gallery, dove era in programma un incontro con la comunità italiana e alcuni rappresentanti istituzionali.

La Meloni ha poi contattato telefonicamente i rappresentanti della comunità italiana per portare i suoi saluti.