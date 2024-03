Inchiesta Perugia: Toccalini (Lega), ‘sinistra dimentica diritto non veder violati propri diritti’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Per il Pd – e certi compagni facili a fare esposti un tot al chilo… – esiste il diritto a informare i cittadini. Sacrosanto. Come è sacrosanto però il diritto a non vedere violati i propri diritti di cittadini con attività di un dossieraggio frutto di accessi abusivi a banche dati senza che vi sia un motivo chiaro o una richiesta specifica. Rutolo e compagni dicano se i diritti per la sinistra funzionano a corrente alternata, magari per difendere qualche giornalista che ha già dimostrato con i fatti la propria capacità di gestire le fonti”. Lo dichiara il deputato della Lega, Luca Toccalini.