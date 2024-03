Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Due giorni di congresso della famiglia socialista europea, accanto a chi si è battuto con noi per il Next Generation Eu. Non permettiamo alle destre nazionaliste di fermare gli investimenti comuni per cambiare l’Europa”. Così Elly Schlein sui social postando una foto del congresso Pse che si è svolto a Roma ieri.