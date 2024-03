Il decimo risultato utile di fila e la terza vittoria consecutiva permettono al Benevento di tenere il fiato sul collo alla capolista Juve Stabia, ora avanti di quattro punti, in attesa che domani sera scenda in campo al ‘Menti’ per il derby con la Casertana. La Strega per il momento ha fatto il suo, battendo il Foggia per 1-0, in una partita in cui non sono mancate tensioni e sofferenza e un finale di palpitazioni, in cui gli ospiti hanno sfiorato il pari in più di una circostanza. Proprio il fatto di non aver chiuso la contesa a tempo debito e la gestione non esattamente ottimale sono i temi su cui concentra l’attenzione Gaetano Auteri nel post partita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia