Abruzzo: Schlein, ‘Meloni taglia fondi e li rimette a pochi giorni da voto, gioco delle tre carte’

Eoma, 3 mar. (Adnkronos) – “Ricordate Achille Lauro quando regalava ai suoi elettori una scarpa sinistra e prometteva di dare la scarpa destra solo dopo il voto? Il Governo Meloni prima taglia le risorse per la Roma-Pescara dal Pnrr, poi a pochi giorni dal voto magicamente dicono di averle ritrovate da fondi FSC, sottraendoli però ad altri progetti per l’Abruzzo”. Così Elly Schlein sui social.

“È gioco delle tre carte, un furto mascherato. Con una mano tolgono, con l’altra ridanno togliendo da un’altra parte, e sperano pure di prendere gli applausi. Ma il 10 marzo gli abruzzesi possono rispondere a questa presa in giro e a 5 anni di malgoverno di Marsilio, riprendendosi il proprio futuro insieme a Luciano D’Amico”.