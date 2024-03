Ucraina: Syrsky annuncia cambiamenti nel personale dell’esercito

Gaza, 2 mar. (Adnkronos) – Il comandante in capo delle forze ucraine Oleksandr Syrsky ha dichiarato di essere costretto a prendere “decisioni sul personale” riguardo ad alcuni comandanti di brigata del fronte orientale le cui azioni “minacciano la vita e la salute” dei suoi soldati. “Continuo a lavorare sul fronte orientale. Nel giro di tre giorni è diventato completamente chiaro il motivo per cui… alcune brigate riescono a bloccare gli attacchi nemici e mantenere le loro posizioni, mentre altre no”, ha detto Syrsky su Telegram.

“Dipende innanzitutto dal comandante della brigata, dalla sua formazione, dalla sua esperienza e dalla sua capacità di prendere decisioni adeguate ed equilibrate”, ha sottolineato. Syrsky ha sostituito Valerii Zaluzhny come comandante in capo l’8 febbraio, nel contesto di più ampi cambiamenti di personale nella leadership militare. Negli ultimi mesi l’Ucraina ha dovuto affrontare crescenti sfide sul campo di battaglia, poiché gli aiuti militari statunitensi rimangono bloccati mentre la Russia aumenta la pressione sul fronte.